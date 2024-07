Kalev Stoicescu: Bideni otsus võib olla lootusetult hiljaks jäänud

Stoicescu hinnangul oli üksnes aja küsimus, mil Biden kandideerimisest loobub. „Bideni otsus on antud asjaoludel kahtlemata mõistlik, kuid väga tõenäoliselt see võib olla lootusetult hiljaks jäänud,“ märkis ta ja selgitas, et demokraatide kongress toimub 19. augustil Chicagos, misjärel jääb presidendivalimisteni üksnes 78 päeva. „See on väga lühike aeg korraliku valimiskampaania tegemiseks.“

Ta usub, et demokraadid tulevad oma esinumbriga välja varem, et nimi jääks kõlama ja kinnistuks juba enne parteikongressi. „Praegu on keeruline spekuleerida, kas nende kandidaat saab olema praegune asepresident Kamala Harris või mingi osariigi demokraadist kuberner või senaator. Oluline on pigem see, et demokraatide esinumber oleks intelligentne ja veenev ning oskaks jõuliselt vastanduda Trumpile. „Raske öelda, kas Trumpi võimalused on nüüd veelgi kasvanud, kuid need pole kindlasti kahanenud.“