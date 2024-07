Andreas Kaju Bideni loobumisest: siseneme suurde teadmatusse

Andreas Kaju ütles „Aktuaalsele kaamerale“, et demokraatide parteisisene surve Joe Bidenile kandideerimisest loobumiseks on iga päevaga kasvanud, vahendab ERR .

„See surve partei sees mõjukate parteiliidrite, aga ka doonorite ehk kampaania rahastajate poolt ja lõpuks ka nii tsentristliku kui ka vasakpoolse meedia poolt aina kasvas. Ennekõike tulebki öelda, et see loobumine tõenäoliselt on selle surve tulemus,“ selgitas Kaju.