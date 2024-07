OTSEBLOGI | Joe Biden teatas, et loobub presidendiks kandideerimisest

Ta märkis Xis avaldatud teates, et on ametis oma ametiaja lõpuni. Ta lubas, et esineb sel nädalal rahva ees pikema sõnavõtuga.

Kuna eelvalimised on juba läbi ja Bideni delegaatidel ametlikku kandidaati ei ole, peavad nad otsuse tegema 19.-22. augustil Chicagos toimuval parteikongressil.

Biden ise avaldas taandumisest teatades toetust asepresident Kamala Harrise kandideerimisele. „Minu esimene otsus 2020. aastal partei nominendina oli valida Kamala Harris oma asepresidendiks ja see on parim otsus, mida ma teinud olen,“ kirjutas Biden sotsiaalmeedias. „Täna tahan pakkuda oma täielikku toetust, et Kamalast saaks tänavu meie partei nominent. Demokraadid: aeg on tulla kokku ja võita Trumpi. Teeme selle ära.“

Mitmed Bidenile lähedased inimesed kinnitasid sel nädalal, et arvavad, et ta on hakanud aktsepteerima mõtet, et ta ei pruugi novembris võita ja peab võib-olla kandideerimisest loobuma.

Bideni otsust mõjutasid Bideni kolleegide sõnul kolm aspekti: Nancy Pelosi otsus tugevalt arvamust avaldada, uute toetusuuringute tulemused ning suurte partei toetajate taganemine. Endine esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, üks Bideni usaldusväärsemaid toetajaid, on Bidenile öelnud, et ta on tema võimaluste üle pessimistlik, viidates oma teadmistele poliitikamaastikust, küsitlustulemustele ja rahalistele toetajatele.

Pärast juunis toimunud presidendikandidaatide debatti kaheldi avalikult aina enam Bideni sobivuse üle teiseks ametiajaks. Biden esines tolles debatis käreda häälega, jäi tihti suu ammuli vahtima ning kaotas ühel hetkel mõttelõnga ja jäi vait, mis paljastas kõigi aegade vanima presidendi teiseks ametiajaks kandideerimise võimaliku poliitilise hinna.

Bideni kampaaniameeskonna esindaja Seth Schuster vastas toona küsimusele, kas Biden võib kandideerimisest loobuda: „Ei.“