Mihhail Kõlvart Sveti lahkumisotsusest: muidugi pettusin! Olen jätkuvalt liiga idealistlik

Vladimir Svet võttis täna Mihhail Kõlvartiga ühendust ning tutvustas oma poliitmanöövrit. Kõlvart ütleb, et ta selgitas küll lahti, mida see käik tähendab Keskerakonna vaates, aga ei hakanud paluma, et Svet jääks. „Olen kindel, et sellised otsused ei teki üle öö.“