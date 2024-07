VIDEOD | Sotsidega liitunud uus taristuminister Vladimir Svet: Keskerakond on hakanud ideoloogiliselt nihkuma EKRE poole

Vladimir Sveti hinnangul on Sotsiaademokraatlik Erakond tõusnud juhtivaks vasaktsentristlikuks jõuks, mis tasakaalustab paremerakondi. „Sotsiaaldemokraatliku Erakonna väärtused, nagu solidaarsus, avatus, vabaduste austus, hoolivus on ka minu väärtused,“ rääkis ta.

Ta lisas, et teine põhjus, miks ta erakonnaga liitus, oli taristuministri portfell, sest seeläbi saab ta jätkata tööd, mida tegi enne Tallinna linnavalitsuses. Svet ütles, et Läänemets helistas talle küsimusega, kas ta oleks valmis olema valitsuses sotside taristuminister. „Vaevalt, et oleks võimalik kuidagi neid küsimusi üksteisest lahutada,“ märkis ta.