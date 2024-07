FOTO | Tsahkna: uues võimuliidus on Eesti 200l suurem valitsusvastutus kui enne

Erakonna esimehe Margus Tsahkna sõnul on Eesti 200 loodud selleks, et mõtestada lahti Eesti strateegilised probleemid ja tuua pikema vaatega lahendusi ning sellest hoiti kinni ka koalitsiooni läbirääkimistel. „Uue võimuliidu kokkuleppes on Eesti 200 fookuses majanduse konkurentsivõime tõstmine uuele tasemele, personaalse riigi ja digiteenuste arendamine ning ülereguleerimise vähendamine. Suurendame riigikaitse ja julgeoleku investeeringuid ning jätkame haridusreforme,“ ütles Tsahkna. „Need on vaid üksikud ambitsioonikad sihid koalitsioonilepingust, kuid esmajoones peame võtma riigi kulud kontrolli alla ja viima riigi rahanduse tagasi jätkusuutlikule rajale.“