Saksamaa liidukantsler väljendas Hitleri atentaadi aastapäeval toetust Ukrainale

Putinit mainides sõnas liidukantsler, et on käimas sõda, kus „Venemaa president üritab vallutada Ukrainat ja hävitada iseseisva riigi - 79 aastat pärast Teist maailmasõda ja Ühinenud Rahvaste põhikirja kinnitamist.“

„Arvestades meie oma ajalugu, on meie riigil ainult üks koht selles sõjas, see on Ukraina poolel,“ jätkas kantsler. „Me ei saa tähistada tänavu 20. juulit ilma meeles pidamata Ukraina julgeid elanikke, kes on vastu seisnud Venemaa agressorsõjale üle kahe aasta.“