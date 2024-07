INTERVJUU | Politoloog Rein Toomla: julgeolekumaksu laekumisi ei tohi kulutada mõnes teises valdkonnas

Milline valitsuspartneritest enim uue koalitsioonileppega võitis? Kui vaadata vastutusvaldkondi, siis loomulikult Reformierakond, aga samas lükatakse maksuküür edasi ehk kuskilt tuli järele anda.

Oleks olnud imelik, kui Reformierakond oleks kuidagi jänni jäänud või kaotanud, sest kokkuvõttes on ta tunduvalt tugevam kui isegi need (SDE ja Eesti 200 - K.M.) kahepeale kokku ja ülejäänud teavad seda. Nad teavad, et Reformierakond saab moodustada valitsuse ükskõik kummaga ja lisaks sellele võib Reformierakond moodustada valitsuse ka Isamaaga. Selle tõenäosus on natukene väiksem, aga pole üldse välistatud.