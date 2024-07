DELFI UKRAINAS | Reportaaž Kiievi lastehaigla varemetelt. „Arst tuli laste elusid päästma ja sai ise surma“

Et pääseda haiglakompleksi „Ohmatdet“ territooriumile, tuleb läbida valvepunkt, kus kontrollitakse iga külastaja dokumente ja uuritakse, mis eesmärgil ja kelle juurde minnakse. Delfi saabudes jätkusid haiglakompleksi ees üheksandat päeva järjest tööd Vene raketirünnaku tagajärgede likvideerimiseks. Rasketehnika abil käis kompleksi purustatud hoonete lammutamine ning peahoone aknad olid kaetud vineeri ja läbipaistva kilega.

Arstid võtsid endiselt vastu vanemate saatel saabuvaid lapsi. Registratuuri juures seisis imikuga läbivaatusele tulnud Katerõna, kes tunnistas, et haiglasse tulla oli hirm. „Muidugi on pärast kõike seda hirmutav,“ ütles ta. „Tulime Ohmatdetist välja 30. mail, nüüd tulime plaanilisele läbivaatusele ja leppisime järgmiste visiitide ajad kokku.“ Katerõna lisab, et õnnekombel ei määratud nende vastuvõtuaega 8. juulile.