Leht: Venemaa plaanib endiselt kinkida Jeemeni sissidele laevade ründamiseks moodsamad raketid

Houthi võitlejad ründavad Punasel merel ja Adeni väinas kaubalaevu, et väljendada toetust Gazas Iisraeli vastu võitlevale rühmitusele Hamas. Viimati rünnati reedel droonidega ka Eilati sadamat Iisraelis, millele järgnes laupäeval massiivne Iisraeli raketilöök Jeemeni Hodeidah´ sadama pihta. Praeguseks on rünnakute käigus kannatada saanud umbes 30 laeva ning kaks neist on uppunud.

Ehkki Houthi raketirünnakute ohvriks on langenud ka Venemaaga seotud kaubalaevad, kaalub Venemaa väidetavalt liikumise relvastamist, et maksta kätte USA toetuse eest Ukrainale. Juunis teatas portaal Middle East Eye, et Saudi Araabia on keelitanud Venemaad sellisest plaanist loobuma.