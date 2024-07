VIDEO | Jeemeni sadamalinna tabas võimas õhurünnak

Tegu on teadaolevalt esimese Iisraeli rünnakuga Jeemeni pinnal pärast sõja puhkemist Gazas. Iisraeli ametnik ütles Reutersile, et rünnaku eel teavitati selle korraldamisest ka oma liitlasi.

„Olulisus on selge“

Iisraeli kaitseminister Yoav Gallant ütles õhurünnaku järel, et „praegu Hodeidas põlevat leeki on näha kogu Lähis-Idas ja selle olulisus on selge“. „Huuthid ründasid meid üle 200 korra. Kui nad esimest korda Iisraeli kodaniku [tapsid], andsime vastulöögi. Ja me teeme seda kõikjal, kus seda peaks nõutama,“ tõotas Gallant.