Tuhanded jäid Gotlandil elektrita

Ajaleht Expressen kirjutab, et Rootsi aja järgi kell 17.25 oli elektrita ligi 24 000 klienti.

On ebaselge, mis sedavõrd suure elektrikatkestuse põhjustas. Ajaleht märgib, et katkestused on kogu saarel. „Rikke põhjust otsitakse. Hetkel tegeleme olukorra võimalikult kiire lahendamisega,“ teatas kohalik elektrifirma oma kodulehel.