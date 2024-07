Tulevane justiits- ja digiminister Liisa Pakosta: õigusvaldkonnas saaks kasutada tehisaru

Peatse justiits- ja digiministri sõnul on tal ametist lahkuva ministri Madis Timpsoniga olnud hea koostöö ning nad on regulaarselt kohtunud. Pakosta suhtles ka eile Timpsoniga ning avaldas kahetsust, et ta hea ministrina lahkus. „Mitte selle pärast, et ta oleks midagi valesti teinud, vaid et koht liikus lihtsalt teisele erakonnale,“ rääkis Pakosta ning lisas, et põhimõttelisi erinevusi tal Timpsoniga pole.