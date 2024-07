Trump ja Zelenskõi vestlesid telefonitsi, arutati sõda Ukrainas

Pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse 2022. aastal on Trump korduvalt öelnud, et suudab sõja Ukrainas lõpetada ühe päevaga. Endiselt pole teada, kuidas ta rahu plaaniks saavutada.

Venemaa president Putin on öelnud, et võib sõja lõpetada tingimusel, et Ukraina loovutab neli Venemaa poolt osaliselt okupeeritud piirkonda. Trump ütles möödunud kuul toimunud CNN-i presidendidebatil, et Putini tingimused pole vastuvõetavad. Samas on Trump ja tema liitlased laialdaselt kritiseerinud USA sõjalist abi Kiievile.