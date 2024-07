Ukrainas korraldati mõrvakatse endise parlamendiliikme vastu. Ta suri hiljem haiglas

Rünnakust teatati president Volodõmõr Zelenskõit , kes ütles, et rünnakuga seotud isik „tuleb võtta täielikult vastutusele“.

2023. aasta novembris ütles Farjon, et ei saa Ukraina sõdureid ukrainlasteks nimetada, kui nad räägivad vene keelt.

Ukraina julgeolekuteenistus (SBU) teatas eelmisel aastal, et Farjon on kriminaaluurimise all nii vene keelt kõnelevate sõdurite kohta tehtud ütluste kui ka üliõpilase sõnumi lekitamise pärast.