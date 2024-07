Reformierakonna eelmiste riigikogu valimiste valimislubadus oli, et 2025. aastaks kaotatakse ära maksuküür. Uues koalitsioonileppes lükatakse aga maksuküüru kaotamine aasta võrra edasi.

„Riigi rahanduslik olukord on nii keeruline, et me ei saa teha muudmoodi. Alternatiiv oleks paljude teenuste lõpetamine, näiteks pensionite kärpimine,“ sõnas Kristen Michal.