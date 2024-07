Sikkut: mulle endale väga meeldiks terviseministrina jätkata

Sikkut ütles Delfile, et arvestades keerulist eelarve ja julgeolekuolukorda, siis mingit läbinisti heldet pakkumist kõigile elanikkonna gruppidele uuest koalitsioonileppest oodata ei olnudki.

„Läbirääkimised olid keerulised ja kui viimased pool aastat on räägitud, et meil on miljard puudu, see, et kahe nädala jooksul kokku leppida, et kuidas me selle miljardi võrra eelarvepositsiooni parandame, see ongi raske töö,“ rääkis ta. „Praegu me ikkagi räägime maksutõusust ja kärbetest.“

Sikkut tõi välja, et tema oleks muidugi uuest koalitsioonileppest tahtnud tervishoiule lisaraha, kuid leppe fookus oli selgelt julgeoleku küsimuste lahendamine. Tema sõnul olid koalitsioonikõneluste jooksul kõige karmimad vaidlused maksutõusude ja kärbete üle. „Maailmavaateliselt on ju erakonnad väga erinevad ja sedapidi need jõujooned lähevad.“

Taristuministriks sobiks kohaliku omavalitsuse taustaga inimene

Sikkut ütles, et sotsid otsustavad oma ministrid pühapäeval. „Mul ei ole otsust, mille põhjal ma saan öelda, et jah, ma kindlasti jätkan. Mulle endale muidugi väga meeldiks terviseministrina jätkata, aga see on erakonna otsus ja siin on erinevaid aspekte, mida kaalutakse, et meil oleks tugev meeskond koos.“

Sikkut rääkis, et loodaval taristuministeeriumil on väga tugev regionaalpoliitiline aspekt juures. „Meie näeme, et see on portfell, millega saab tegelikult seda piirkondlikku tasakaalu parandama hakata. Need inimesed, kes on kohaliku omavalitsuse kogemusega või valdkondliku kogemusega sobivad seda portfelli väga hästi kandma. Meediast on Priit Lombi nimi läbi käinud, Priit oleks ka suurepärane,“ ütles Sikkut ning lisas, et räägitud on mitme kandidaadiga.

Sikkut rääkis, et kui regionaalministri portfellis on põllumajandus ja maaelu, siis taristuministri alla hakkavad kuuluma elamumajandus, teed, ühistransport. „Minu meelest nad täiendavad üksteist väga hästi.“