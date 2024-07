Kuidas lemmikloomaga maailma avastada?

Kindlasti on mõistlik saabuda loomaga lennujaama pigem varem, et oleks aega rahulikult turvakontrolli protseduuride ja lennufirma juhistega tutvuda, et liigset stressi vältida.

Kindlasti on oluline mõelda toidule ning varuda reisiks oma lemmikule sobivat sööki ja joogivett. Samuti ei maksa unustada anumat, kuhu toit ja vesi panna. Kuigi loomal on kiip, siis tasub igaks juhuks lisada kaelarihmale looma nimi ja omaniku kontaktandmed.

Kui aga plaanid sõita koos lemmikuga kaugemale ja võtta ette lennureisi, tasub ka sel juhul reisi hoolikalt planeerida. Enne reisi on mõistlik uurida sihtkoha riigi ja lennujaama reegleid ja nõudeid – need võivad sõltuda lähte- ja sihtriigist, loomaliigist, looma vanusest ja reisi eesmärgist. Näiteks võivad mõned riigid nõuda karantiini või eraldi tervisekontrolle või vaktsineerimistõendeid.

Lennukis on lennufirmadel erinevad reeglid, mis sageli sõltuvad looma kaalust. Näiteks, kas loom võib lennu ajal olla salongis või pagasiruumis. Juhul kui väiksema koera või kassi saab võtta lennukisse, siis tuleb ka seal kasutada transpordikasti.

Oluline on lennufirmaga varakult ühendust võtta, sest kaasreisijate huvides lubatakse salongi sageli vaid teatud arv lemmikloomi. Üldjuhul tuleb lemmikuga reisides maksta ka tasu, mis sõltub lemmiklooma ja transpordikoti või -kasti suurusest ja kaalust.

Loomasõbralikud majutusasutused ja söögikohad

Oluline on pöörata tähelepanu sellele, et mitte kõik toitlustus- ja majutusasutused ei võta vastu lemmikloomaga külastajaid. Seega tuleb eelnevalt alati uurida, millistes kohtades on lemmikloomad lubatud.

Õnneks lisandub üha rohkem majutusasutusi ja restorane, kus lemmikloomad on lubatud, ja veel enam – neile on loodud ka mugavad tingimused.

Võõra keskkonna ohud

Uude keskkonda viimine võib looma kergesti segadusse ajada. Lemmik võib minna ähmi täis ja seetõttu tavalisest tõenäolisemalt eksida või kaotsi minna. Seda juhtub reisidel sagedamini, kui me arvatagi oskame.

Kaelarihm omaniku andmetega on vähim, mis me teha saame. Kuid loomulikult peab loom olema kiibistatud ja veel parem, kui talle on külge pandud ka GPS-andur, et looma leidmine võimalikult lihtsaks teha. Lemmikloomakindlustus aitab sind ka lemmiklooma kaotsimineku puhul.

Vigastused, haigused, putukad, kuumus

Nagu me isegi, võib ka lemmik reisil saada trauma või jääda haigeks. Seepärast ongi vaja lemmikloom kindlustada, et saaksid kaetud looma võimalikud ravikulud.

Kui plaanid reisida kuhugi soojemasse riiki, tuleks kindlasti paar päeva enne reisi manustada mõnda välisparasiitide vastast turjale tilgutatavat spot-on preparaati. Soojemate maade puugid ja sääsed võivad levitada ka eksootilisemaid haigusi kui meile tuttav borrelioos.

Lisaks tuleb alati meeles pidada, et kõrge õhutemperatuur võib loomal põhjustada kuumarabandust. Veendu, et sinu lemmik tarbiks kuumal päeval piisavas koguses vett. Pikemad käigud tuleks kindlasti planeerida hommikusele või õhtusele ajale, kui õues on veidi jahedam.

Lemmiklooma ei tohi kunagi jätta autosse, sest siis on kuumarabanduse oht väga suur. Ei piisa ka sellest, kui aken jääb pisut lahti. Loom tuleb võtta oma käigule kaasa või siis peaks jääma aknad täiesti lahti ja keegi koos loomaga autosse.

Kui soovid minna oma lemmikuga reisile, kaitse teda lemmikloomakindlustusega. Kindlustuslepingu hinna saad arvutada SIIN!