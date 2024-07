Justiits- ja digiministriks saab Liisa Pakosta. Valitsuse koosseisu kohal on nüüd vaid üks küsimärk

Eesti 200 jätkab uues valitsuses kolme ministriportfelliga ning samuti säilib riigikogu esimehe koht. Välisministrikandidaat on Margus Tsahkna, haridus- ja teadusministri kandidaat Kristina Kallas ning justiits- ja digiministri kandidaat on Liisa Pakosta.

Erakonna juht Tsahkna rõhutas, et tahetakse ehitada tõhusalt toimiv, maailma esimene personaalne riik nii kodaniku kui ka ettevõtja jaoks. „Selleks peame viima digiriigi uuele tasemele, aga vähendama ka jõuliselt bürokraatiat ja regulatsioone ning mul on hea meel, et Liisa Pakosta on nõus siin ohjad haarama,“ märkis ta. „Eesti 200 sai suurema vastutuse kui seni, oleme rahul nii koalitsioonilepingu sisu kui ka vastutuse jagamise tulemusega.“