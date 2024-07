VIDEOD | Uus rahandusminister Jürgen Ligi pole koalitsioonileppega rahul ning tema sõnul ei saa veel riigirahandust korda teha

Jürgen Ligile ei tulnud rahandusminstri portfelli pakkumine üllatusena. „Eks ma tean oma tugevusi,“ sõnas ta. „Ma arvan, et need on muude variantidega võrreldes küllap veenvad.“

Ligi rääkis, et tema hinnangul ei saa riigirahandust veel korda teha, kuid tuleb käiguvahetus: jõuliselt hakatakse piirama defitsiiti, samuti peatama laenukoormuse kasvu. „Meil on ikkagi asjad käest ära, mille eest ma olen 7-8 aastat hoiatanud,“ nentis ta ning lisas, et riigil kasvavad kulud üle jõu. „Riik on palju kallim kui see, mis oleme tema eest maksnud,“ rääkis ta.