DROONIVIDEO | Tasuta seiklema! Kanepi vallas saab minna ekslema kahemeetriste kanepitaimede labürinti

Labürinti on paigaldatud infotahvlid tööstusliku kanepi omaduste ja kasutusvõimaluste kohta. Inimene, kes siseneb labürinti, leiab faktidega märgistatud infotahvlite abil kenasti ka väljapääsu. Labürinti võib minna seiklema kogu perega, selle külastamine on tasuta. Kanepilabürint jääb avatuks septembri lõpuni.

19. juulil algas ka Kanepi festival, mis on mõeldud kanepi tutvustamiseks, ja 20. juulil toimub kanepikonverents, mis on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 programmist. Konverentsi raames toimub kanepilabürindis Nordic Hemp TÜ esindajatega põllutuur ja töötoas saab proovida kanepikiu töötlemist.

Kanepitaimed on väga kõrged, praegu juba inimesekõrgused, nii et ekselda saab seal mõnuga. See kanepisort võib vabalt kasvada üle kahe meetri pikkuseks. Seega on osas kohtades taimed inimesest kõrgemad, siin-seal inimeste peanupud aga paistavad.