Võrklaev uuest rahandusministrist: kui keegi suudab riigi rahanduse korda tegemist jätkata, on see Jürgen Ligi

„Mina ei jätka rahandusministrina, selle ameti võtab üle Jürgen Ligi. Ma arvan, et Jürgen Ligi on väga hea rahandusministrikandidaat ja tulevane rahandusminister. Kui keegi üldse suudab riigi rahanduse korda tegemist jätkata, siis on see Ligi,“ sõnas Võrklaev.

Ligi tähtsaimaks ülesandeks peab Võrklaev riigi rahanduse jätkusuutlikul rajal hoidmist. „Mina pean oma suurimateks saavutusteks seda, et eelmisel aastal me kaitsekulud üle 3% tõstsime ja üle 1,1 miljardi täiendavalt kaitsesse nelja aasta jooksul raha panime. Selleks tuli teha maksumuudatused, mis ühiskonnas said võrdlemisi negatiivse vastuvõttu, aga see oli seepärast, et me pidime kaitsekulusid tõstma, et riik oleks kaitstud,“ sõnas Võrklaev. Ta lisas, et lahkuv valitsus tegi kokkuhoiuotsuseid ühe miljardi euro väärtuses.