Lomp taristuministriks hakkamisest: erakonna esimees on tõesti küsinud, kas ma kaaluksin seda, kui ettepanek tehakse

Uus koalitsioon tahab kliimaministeeriumisse tekitada uue taristuministri koha, mis Delfile teadaolevalt läheb sotsiaaldemokraatide kätte. Priit Lomp ütles Delfile, et ta ei välista taristuministriks hakkamist. „Erakonna esimees tõesti on küsinud, kas ma kaaluksin seda, kui ettepanek tehakse, ja ma ütlesin, et kohe ma „ei“ ei ütle. Aga meil valitsusdelegatsiooni kinnitab lõpuks ikkagi erakonna juhatus, nii et na ei rutta sündmustest ette.“

„Vaatame, kas tuleb veel nimesid laua peale. Olen ise juhatuse liige, saan selles mõttes kaasa mõelda ja ka otsustada, kas tuleb nimesid veel juurde, ja selle pealt siis teeme väga hea otsuse.“

Eelmises valitsuses oli kolm sotsiaaldemokraadist ministrit: siseminister Lauri Läänemets, terviseminister Riina Sikkut ja regionaalminister Piret Hartman. Lomp ütles, et ta pole küll kuulnud, et keegi nende tegevuse üle nuriseks. „Ma arvan, et on üsna kindel, et kui nad ise ei avalda juhtumisi soovi midagi muud teha, siis erakond soovib kindlasti nende mandaati valitsuses pikendada.“

Lomp ütles, et koalitsioonikõnelustel osales ta majandust puudutavate teemade juures. Ta tõi esile kavatsuse luua regionaalsed ettevõtlustoetused, samuti jätkatakse taastuvenergia arendusega.

„Ma arvan, et sotsiaaldemokraadid võiksid olla väga rahul koalitsioonileppe sisuga, mis puudutab regionaalpoliitikat ja seda vahepeal õhus olnud teemat, et kärbitakse pensione – see sai laualt maha, me suutsime oma partnereid selles veenda. Kõik töökohtade ja kodude regionaalsed küsimused ning Eesti riigipiiri kaitstuse teema on seal kenasti markeeritud. Ma arvan, et kui sisuga edasi tegeletakse, siis tuleb väga hea koalitsioon.“