Trump suudles kõne ajal laupäeval hukkunud tuletõrjuja kiivrit

Endine president võttis vabariiklaste kongressil aja, et avaldada austust neile, kes said laupäeval ebaõnnestunud tapmiskatse tõttu vigastada ja surma.

Donald Trump mainis, et on kahe vigastada saanud mehega vestelnud ning lisas, et kuigi vigastused olid tõsised, olid nad paranemas. Ta rääkis ühtlasi lühidalt Corey Comperatore’ist - tuletõrjujast, kes kaitses laupäeval oma kehaga oma pere kuulide eest, mis lõpuks ta tapsid.