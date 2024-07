GRAAFIK | Ministeeriumid korraldavad kümnete tuhandete eurode eest suveüritusi

„Tean, et on olemas ministeeriume ja asutusi, kes teevad nii-öelda suvepäevade sildi all pidusid. Tean, et on ka neid, kellel on suvepäevad väga sisukad – inimesed panustavad nädalavahetusel töötunde,“ sõnas siseminister Lauri Läänemets ja lisas, et võttes arvesse plaanitavaid kärpeid, on tulevikus suvepäevade korraldamine ilmselt oluliselt keerulisem kui varem.