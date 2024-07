Bideni lähedased arvavad, et ta loobub kandideerimisest

Üks neist ütles, et president ei ole veel otsust langetanud. Teine rääkis, et poleks üllatunud, kui Biden varsti tagasiastumisest teataks ning Kamala Harrist enda asemele soovitaks.

Bideni otsust mõjutavad Bideni kolleegide sõnul kolm aspekti: Nancy Pelosi otsus tugevalt arvamust avaldada, uute toetusuuringute tulemused ning suurte partei toetajate taganemine.

Endine esindajatekoja spiiker Nancy Pelosi, üks Bideni usaldusväärsemaid toetajaid, on Bidenile öelnud, et ta on tema võimaluste üle pessimistlik, viidates oma teadmistele poliitikamaastikust, küsitlustulemustele ja rahalistele toetajatele.

Vestlused Bideni nõunike seas on jõudnud nii kaugele, et räägitakse parimast ajast otsuse teatamiseks ning teistest detailidest, kui Biden selle otsuse teeb. Mõned spekuleerivad, et otsus võiks tulla järgmise paari päeva jooksul, kuid see võib toimuda ka hiljem, kuna Biden on hetkel Delaware’is koroonaga isolatsioonis.

Pärast kolmapäeva õhtul Delaware’i jõudmist ütles Biden, et tunneb ennast hästi. Praeguse informatsiooni alusel on tal nõrgad sümptomid. Ta alustas Paxlovidi nimelise ravimi võtmist. Tegemist on raviga, mis võivad COVIDi sümptomeid leevendada.

Teised demokraadid teatasid, et inimesed on järjest enam hakanud pooldama Bideni loobumist, samas kui vaid paari päeva eest olid paljud selle vastu.

Valge Maja ametnikud eitasid Bideni loobumist, samas tõdedes, et president pöörab tähelepanu inimeste muredele ja võtab neid tõsiselt. Valge maja kommentaar pole üllatuslik, kuna kandidaadid peavad säilitama tugevat profiili, näitamata välja oma nõrkusi.

Bideni kampaaniaga liigutakse samuti edasi, näitamata ühtegi märki loobumisest.

Küsitluste kohaselt on Bideni presidendikandidaadina tagasiastumise võimalus 86 protsenti.