Parempoolsed: valitsuse uue ministriga paisutamine naeruvääristab juttu kärbetest

„See näitab, et valitsusliit ei ole suutnud mõista ohtu, mis Eestit ähvardab. Koalitsioon peaks näitama eeskuju, valitsus peaks tegudega tõestama, et neil on kärbetest rääkides tõsi taga,“ rõhutas ta. Selle asemel annab valitsusliit signaali, et jutt kärbetest käib niisama suusoojaks, sellest teeb omakorda sama järelduse kogu riigiaparaat, kokkuhoiu vajalikkuses hakkavad kahtlema ka kõik riigipalgalised töötajad. „Valitsus suudab juba enne ametisse astumist oma sõnadele risti vastupidiselt käituda,“ tõdes Perling.