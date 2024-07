Ülemaailmne IT katkestus mõjutab lennundust, meediateenuseid ja panku

USA osariik Alaska teatas, et nende hädaabiteenused on mõjutatud - hädaabikõnekeskused ei tööta korralikult. London Stock Exhange teatas suurest katkestusest.

Austraaliat on katkestused eriti tugevalt tabanud - lende on tagasi kutsutud, toidupoodides ei saa makseid teostada ning ringhäälinguvõrkude paljud teenused ei toimi, vahendas BBC.

Katkestuse põhjus on teadmata, kuid sellega mõjutatud asutuste sõnul võib olla tegemist Microsoft PC operatsioonisüsteemidega seotud rikkega.

Austraalia siseministri kõneisik ütles, et katkestus tundub olevat seotud küberturvalisuse firmaga Crowdstrike ning praegu pole alust arvata, et tegemist on küberrünnakuga.