OTSEBLOGI | Uus valitsus peab leidma miljard eurot, maksuküüru kaotamine lükkub edasi

Reformierakonna juhatuse koosolek toimub täna kell 12-14 erakonna kontoris. Juhatuse päevakorras on ülevaate saamine koalitsioonilepingust ja Reformierakonna ministrikandidaatide kinnitamine.

Nagu peaministrikandidaat Kristen Michal (Re) on öelnud, siis koalitsioonilepet suures osas ei muudeta. Teada on aga, et tuleb julgeolekumaks ning juurde luuakse ka uus ministrikoht, mille saavad endale sotsid.