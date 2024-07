Prantsusmaa valimisliitude ühine võit loob koalitsiooni tegemise võimaluse

Tsentristid ja parempoolsed tsentristid moodustasid alliansi, et valida Yaël Braun-Pivet taas Prantsusmaa Rahvuskogu juhiks. Braun-Pivet’ seis oli vaid kaheksa hääle võrra ees kommunist André Chassaigne’ist, kuid võitis napilt.

Braun-Pivet’ võit tähendab, et tõenäoliselt saaks Macron valida peaministri enda parteist,“ rääkis poliitiline analüütik Matthieu Hocque. „Prantsusmaa modernses ajaloos on Rahvuskogu president olnud alati samast parteist kui peaminister. Oleks ajalooline, kui see poleks nii.“

Suvistel valimistel võitis kohtade enamuse vasakpoolsete parteide valimisliit Uus Rahvarinne (NFP), kuid ei saavutanud üksi valitsemiseks vajalikku enamust.

Vaatamata Macroni ja konservatiivide valimisliitude hiljutisest edust, ei ole kindel, et nad oma koostööd jätkavad. Politicoga rääkinud anonüümne konservatiivne seadusandja selgitas, et võetakse „samm sammu haaval“ lähenemine otsustele nagu Rahvuskogu juhi valimine, mitte ei arutata otseselt valitsuskoalitsiooni loomist.

Konservatiivid olid varem avalikult eitanud võimalikku koalitsiooni Macroni valimisliiduga, kuid on vaikselt end ühise keele leidmisele avanud.

Samal ajal on NFP lähemal lagunemisele kui kunagi varem. Valimisliidu sisemised tülid takistasid liikmeid üksmeelselt peaministrikandidaati valimast ning Chassaigne’i kui kandidaadigagi nõustumisega läks aega viimase päevani enne hääletust.

Mitmed NFP liikmed kritiseerisid hääletuse järel tsentristide ja parempoolsete koalitsiooni, et nad suletud ukse taga kokkuleppe tegid.

Koalitsiooni loomine ning parteide vahelised kompromissid on Prantsusmaa poliitikas haruldane nähtus. Kuid vähemusvalitsus oleks liiga nõrk, et vastu pidada. Praegu ei ole ükski valimisliit lähedal absoluutsele enamusele, seega on koalitsioon kõige tõenäolisem lõpptulemus.

„Meil pole valikut. Me peame läbi saama, me peame koos töötama, me peame kompromisse tegema, me peame dialoogi pidama, me peame kuulama ja edasi liikuma,“ ütles Braun-Pivet enda võidukõnes.