Venemaa: olgem realistlikud seoses Trumpi plaaniga lõpetada Ukraina sõda

Venemaa välisministeeriumi pressiesindaja Maria Zahharova ütles, et Moskva võttis teatavaks vabariiklaste presidendikandidaadi Trumpi ja tema asepresidendikandidaadi J. D. Vance ’i avaldused.

„Me nägime avaldusi – Trump ütles, et lahendab konflikti 24 tunni jooksul, seejärel ütles Vance, et Hiina on USA jaoks suurem probleem kui Venemaa-Ukraina konflikt,“ ütles Zahharova pressikonverentsil.