Venemaa lubas vastust USA plaanile paigutada relvi Saksamaale

Eelmisel nädalal teatas USA, et alustab 2026. aastal oma kaugmaarelvade paigutamist Saksamaale, et näidata sammuga pühendumust NATO-le ja Euroopa kaitsele.

Venemaa president Vladimir Putin ütles eelmisel kuul, et Moskva jätkab lühikese ja keskmise ulatusega maismaarakettide tootmist ja vajadusel otsustab, kuhu need paigutada. Enamikku Venemaa raketisüsteemidest on võimalik varustada kas tava- või tuumalõhkepeadega.

Ta ütles, et ülejäänud Venemaast eraldatud Kaliningrad „on pikka aega äratanud meie vastaste ebatervet tähelepanu“. Ta kinnitas, et Venemaa on valmis tegema „kõike vajalikku, et tõrjuda tagasi neid, kellel võivad olla agressiivsed plaanid ja kes püüavad provotseerida neid astuma teatud samme“.