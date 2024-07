Äksi [eel]arvamusfestivalil avaldatakse arvamusi kunstist ning loodusest

Laupäeval saab viis tundi arvata ja eelarvata erinevatel looduse ja kunstiga seonduvatel teemadel: kas kunst on vaid inimese loodud või tõlgendab inimene loodust? Kui palju tohib inimene maastikku ümber ja üle kujundada, kuidas korraldada sündmusi ja reisida nii, et inimese jälg oleks võimalikult väike ja millised on võimalused kultuuri kaudu mõjutada kaaskondlaste käitumist?

Et Äksi [eel]arvamusfestival on osa Tartu 2024 kultuuriprogrammist, siis on tõukunud arutelud ka selle motost „Ellujäämise kunstid“. „Mul on hea meel, et kunsti ja looduse üle saab nii erinevatel teemadel rääkida,“ tõdes [eel]arvamusfestivali pealik Kadri Valner. „Inimese ja looduse vastastikune suhe ei ole üheselt mõistetav, seetõttu on ka kõik eelarvamused ja hoiakud lubatud,“ arvas ta.