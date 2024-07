KUULA | USA demokraatidel on ainult halvad valikud. Trumpi asemik Vance jätkab poliitikataevas kiiret tõusu

Mõne päeva jooksul pärast Donald Trumpi tulistamist on toimunud vabariiklaste üldkogu ning Trump ja J. D. Vance said ametlikult partei kandidaatideks. Vahepeal mässukaitsest toibuma hakanud Joe Bidenit tabas kolmapäeval jälle mitu järjestikust lööki ning tagatipuks diagnoositi 81-aastasel presidendil Covid-19 haigus.

Kas on veel mõeldav, et Biden ei taandugi? Kes võiks olla tema asendaja? Kas J. D. Vance saab tõesti ülejärgmiseks presidendiks? Millistel Euroopa ja Eesti poliitikutel on kõige paremad eeldused Trumpi uue ametiajaga toimetulemiseks? Arutame küsimusi, mis vaevavad praegu kogu läänemaailma.