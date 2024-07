Vanemuise kontserdimaja pakub publikule elamusi flamenkoga vürtsitatud „Carmeni“ maailma esietendusega

Eesti Kontserdi ja Tartu 2024 koostöös lavale jõudev „Carmen“ ühendab intensiivse flamenkotantsu ja Georges Bizet’ maagilise ooperimuusika. Maailmas on üsna levinud Bizet’ loodud lühiversioonil ehk „Carmen-süidi“ muusikal põhinevad tangoballetid, ent Kataloonia Ooper astub suure sammu edasi ning seob ooperiaariad ja kooriepisoodid flamenkonumbritega. Laval on ligi 100 esinejat ja midagi sellist pole varem tehtud.

Flamenkoetendus „Carmen“ on osa Euroopa kultuuripealinn Tartu 2024 põhiprogrammist. Tartu etendus on juba täismajale välja müüdud, samuti on välja müüdud Saaremaa ooperipäevadel publiku ette jõudev õhtune etendus. Eesti publikul on ainus võimalus näha flamenkoga vürtsitatud „Carmenit“ veel lisaetendusena 24. juulil kell 17 Saaremaal Kuressaare lossi ooperimajas.