FOTOD | Politsei sulges Narvas pommikahtlusega eseme tõttu Peetri platsi ja Narva piiripunkti

„Kuna läheduses olnud inimestest keegi kohvrit omaks ei võtnud, siis otsustati kõigi inimeste turvalisuse tagamiseks määrata Peetril platsil ohuala ning piirata see politseilindiga. Inimesed evakueeriti platsilt ning kohale kutsuti demineerijad,“ sõnas operatiivjuht.

Demineerijad saabusid Peetri platsile kell 14.35. Nad kontrollisid kohvrit ning midagi ohtlikku ei avastatud. Kohvris olid riided ja isiklikud esemed. Politsei on tuvastanud ka kohvri omaniku ja temaga suhelnud, tegu oli inimliku eksimusega.

Peetri plats on liikumiseks taas avatud ning piiriületus on Narva piiripunktis mõlemal suunal taastunud.

Politsei palub inimestel olla enda isiklike asjadega hoolsad ja tähelepanelikud, et vältida selliseid olukordi. Vähimagi kahtluse korral, et ese võib endast ohtu kujutada, peab politsei kontrollima ning see võtab aega ja takistab teisi inimesi.