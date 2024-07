FOTO | Politsei otsib Narvas kadunud 82-aastast Liubovi

Täna anti politseile teada, et Liubov lahkus eile hommikul kodust teadmata suunas ning pärast seda ei ole lähedased temaga ühendust saadud. Naise telefon on kodus.

Politsei on kontrollinud Narvas erinevaid piirkondi ja haiglaid, kuid seni pole naist leitud. Politseinikud jätkavad info kogumist, et selgitada võimalikud viibimiskohad. Otsingutele on kaasatud ka vabatahtlikud.