ERISAADE | Ursula von der Leyen valiti tagasi Euroopa Komisjoni presidendiks

Von der Leyen vajas jätkamiseks parlamendi absoluutset enamust ehk 361 häält. Komisjoni president pälvis teise ametiaja 401 häälega ehk 40 hääle suuruse varuga. Lisaks kolmele nn suure koalitsiooni moodustanud parteiperele (Euroopa Rahvapartei, sotsiaaldemokraadid, liberaalid) sai von der Leyen salajasel hääletusel tõenäoliselt ka roheliste hääli, aga võis saada mingil määral ka Euroopa Konservatiivide ja Reformistide toetust.

Marina Kaljurand meenutas, kuidas Ursula von der Leyen möödunud nädalal sotsiaaldemokraatidelt toetust küsimas käis. „Seal tundus ta veel väga ebakindel. Ta polnud kindel, kust puuduvad hääled kokku saada – kas rääkida rohkem roheliste või konservatiividega. Kui ma täna hommikul tema kõnet kuulasin, siis sealt oli näha, et ta on enesekindel ning et tal on tunne, et tal on hääled koos,“ rääkis Kaljurand.

Jana Toomi sõnul on euroliidu uus koalitsioon seesama, milles kokku lepiti – von der Leyeni paremtsentristid (Euroopa Rahvapartei), sotsiaaldemokraadid ja liberaalid (Renew). „Ma ei jaga Marina vaimustust, et ta esines täna hästi. Keegi meist ei arva ju, et ta on selle kõne ise kirjutanud,“ sõnas Toom. Temagi leidis, et von der Leyen on olnud kõhklev ning teadmatuses sellest, mis tema jaoks otsustaval hääletusel saab.

Euroopa-meelne võimuliit

Urmas Paet hääletas von der Leyeni poolt, ent ta tunnistas, et koalitsiooni saadikurühmadest läks ka hääli kaduma, nagu see kipub europarlamendis sellisel hääletusel alati juhtuma. „Koalitsiooni kolmel fraktsioonil ongi muide täpselt 401 häält, aga kõiki ta muidugi ei saanud. Osad rahvuslikud delegatsioonid ütlesid otse, et nad ei toeta tema kandidatuuri,“ rääkis Paet ja lisas. „Rohelised teatasid hommikul, et nende parteiline positsioon on toetada von der Leyenit ja see andis kindluse, et selline tulemus tuleb,“ lisas ta.