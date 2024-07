Parempoolsed: „julgeolekumaks“ ostutšekil ei paranda Eesti turvalisust

Teisipäeval teatas SDE juht Lauri Läänemets, et „julgeolekumaksu“ hakkab iga inimene nägema oma ostutšekil. Sellest võib järeldada, et koalitsioon kavatseb kindlasti tõsta käibemaksu.

„See ei ole lahendus,“ ütles Parempoolsete juht Lavly Perling. „Lahendus saab olla ainult riigi kulude järsk kokkutõmbamine ja samal ajal uut tõusu soosiva majanduskeskkonna loomine,“ rõhutas ta. Parempoolsed ei seisa vastu kaitsekulude tõstmisele, vaid koalitsiooni mõttelaiskusele, sisulise töö asemel Eesti konkurentsivõimet halvendavale asendustegevusele keskendumisele.

„Eesti riik saab kulutada ainult seda raha, mis tuleb majandusest. Eesti majandus on kümnendat kvartalit languses, kuid tulevane valitsus plaanib makse tõsta, ehk seeläbi majandust veelgi jahutada,“ juhtis Perling tähelepanu. „Maksude tõstmise asemel tuleb alustada kulude kokkuhoiust. Enam kui 90% Eesti riigieelarvest moodustavad automaatselt, ilma vastava poliitilise otsuseta kerkivad kulud. Nende osakaalu tuleb oluliselt vähendada, lõpetada enda nö vaeseks indekseerimine, selle eeldus on aga selgus riigirahanduses,“ täpsustas Perling. „Siinjuures ei tohi karta ka ühiskondlikult keerulisi otsuseid, nagu sotsiaalkulude vähendamine selliselt, et kulud tervikuna riigi jaoks langeksid ning riigi toetused jõuaks vaid päris abivajajateni.“

Ta lisas, et kriitiliselt tuleb üle vaadata nii pensionid kui ka lausalised toetused, asendada need sihitud toetustega inimestele, kellel reaalselt abi vaja on. „Peame riigieelarves loobuma kõigest, mis pole hädavajalik,“ rõhutas Perling. See tähendab, et riik ei pea jätkama kõigi praeguste teenuste pakkumisega, peame olema valmis dubleerivate funktsioonide ja asendustegevuste viivitamatuks lõpetamiseks.