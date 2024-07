Meloni pikkuse üle nalja teinud ajakirjanik peab peaministrile kahjutasu maksma

Cortesel on võimalus otsus edasi kaevata. Meloni advokaat ütles, et peaminister lubas kahjutasuks saadud raha heategevusele annetada.

Reuters märgib, et Melon on ka varem ajakirjanike vastu kohtusse pöördunud. Itaalia riikliku ringhäälingu RAI ajakirjanikud alustasid mais streiki, sõnades, et Meloni valitsusel on nende töö üle „lämmatav kontroll.“