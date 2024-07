Biden lubas terviseprobleemide korral kampaania katkestamist kaaluda

„Kui mul oleks mõni tervisehäire ilmnenud,“ vastas Biden, kui temalt BET Newsi intervjuus küsiti, kas on midagi, mis paneks teda uuesti kaaluma kandideerimisest loobumist. „Kui arstid tuleksid minu juurde ja ütleksid: „Sul on üks või teine probleem.“

„Ta on vastuvõtlik. Mitte nii trotslik, kui avalikult välja paista laseb,“ kirjeldas CNN-ile üks kõrgem demokraatide nõunik eravestlusi Bideniga. „Ta ei ütle enam: „Kamala ei saa võita“ ja küsib nüüd: „Kas te arvate, et Kamala suudaks võita?“ kirjeldas nõunik. „See on ikka veel ebaselge, millise otsuseni ta jõuab, kuid tundub, et ta kuulab.“