VIDEO JA BLOGI | Sotsid saavad tõenäoliselt ühe ministrikoha juurde

Riina Sikkut rääkis pressikonverentsil, et koalitsioonileppe osas saab kokkuleppele jõuda vaid siis, kui sotsid saavad endale ühe ministrikoha juurde. Seda seetõttu, et riigikogus on erakondade häältearv muutunud võrreldes E200-ga sotside kasuks. „Minu teadmine on, et tõepoolest sotsiaaldemokraatid selle koha kätte saavad,“ lausus ta.

Kristina Kallas rääkis Delfile, et tema sõnul on plaan anda õpetajatele, kellel on käes B1-tase, ning kes pidevalt õpivad eesti keelt ja on tegelikult võimelised lähiajal B2-taseme saavutama, üheaastane töövõtuleping. Täna pressikonverentsil osalenud erakondade esindajad kinnitasid, et koalitsioonis ollakse selle plaaniga üheselt nõus. „Üldine nõusolek on olemas, et selle plaaniga võiks edasi minna,“ sõnas Riina Sikkut.