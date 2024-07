Ursula von der Leyen võitis teise ametiaja Euroopa Komisjoni presidendina

Oma kõnes ütles von der Leyen, et maailmas on ärevad ajad, lisades, et selles kontekstis on tema eesmärgiks tugevama ja demokraatlikuma Euroopa tagamine. „Olen veendunud, et Euroopa, tugev Euroopa, suudab väljakutsele vastu tulla ja seepärast palun täna teie usaldust.“