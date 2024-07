Keskkriminaalpolitsei juhtimise võtab üle seni majanduskuritegude bürood tüürinud Leho Laur

PPA peadirektor Egert Belitševi sõnul rääkisid Lauri kasuks tema juhtimisvõime kui ka pikk kogemus ja head tulemused erinevates kriminaalpolitsei töö valdkondades. „Leho Laur on kriminaalpolitseinike endi seast kasvanud tugev liider ja tal on meeskonna toetus. Aastate jooksul on ta töötanud nii narko- kui ka organiseeritud kuritegevuse vastases võitluses ning viimastel aastatel edukalt eest vedanud politsei tööd valgekraelise kuritegevuse tõkestamiseks. Samuti on tal kogemus arenduse poolelt. Tema väärtused ja kogemused kokku annavad parimad eeldused õnnestuda nii KKP juhi kui ka PPA tippjuhtkonna liikmena,“ ütles peadirektor.

Lauri sõnul on kuritegevus Eestis ja maailmas laiemalt muutumas. „Eestis on väga turvaline ja võitlus organiseeritud kuritegevuse vastu on vilja kandnud, kuid kuritegevuses on toimumas muutused, mida politsei peab tõkestama. Valgekraelise kuritegevuse osakaal on tõusmas ning see põimub organiseeritud kuritegevusega ja näeme, et kurjategijad üritavad oma tegevust ajada ettevõtluse varjus. Võitlus valgekraelise kuritegevuse vastu loob tingimused selleks, et majandusel saaks minna hästi ning tagatud oleks aus konkurents. Kriminaalpolitseis töötame järjekindlalt oma rahvusvaheliste partneritega, sest kuritegelikud trendid on Euroopa Liidus ja ka laiemalt üle maailma sarnased,“ sõnas Laur.