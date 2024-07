Pelosi palus Bidenil loobuda uueks ametiajaks kandideerimisest

Neli allikat kinnitasid CNN-ile, et Pelosi ütles hiljutises vestluses Bidenile, et küsitlused näitavad, et tema toetus jääb vabariiklaste kandidaadile Donald Trumpile alla. Pelosi lisas, et Bideni jätkamine kahjustab demokraatide võimalust esindajatekojas enamuse saavutamisel.

Biden tõrjus kriitikat, väites, et on näinud küsitlusi, mis ennustavad talle võitu.

Pärast juunis toimunud presidendikandidaatide debatti on sagenenud mure Bideni sobivuse üle teiseks ametiajaks. Mitmed demokraadid ja nende toetajad on kutsunud üles Bidenit kandideerimisest loobuma ning ametliku presidendikandidaadina keegi teine kinnitada.

Uue küsitluse järgi arvab peaaegu kaks kolmandikku demokraatidest, et president Biden peaks kohaselt loobuma teiseks ametiajaks kandideerimisest, vahendab Associated Press. AP-NORC avalike suhete uurimiskeskuse küsitlus viidi läbi pärast juunis toimud debatti. Sama küsitlus tõi välja, et väga väike osa küsitletud demokraatidest on äärmiselt või väga kindlad, et Biden on võimeline teisel ametiajal presidendina tõhusalt toime tulema.