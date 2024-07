Las Vegases kampaaniat teinud Joe Biden haigestus koroonaviirusesse

„Ta on vastuvõtlik. Mitte nii trotslik, kui avalikult välja paista laseb,“ kirjeldas CNN-ile üks kõrgem demokraatide nõunik eravestlusi Bideniga. „Ta ei ütle enam: „Kamala ei saa võita“ ja küsib nüüd: „Kas te arvate, et Kamala suudaks võita?„ kirjeldas nõunik. „See on ikka veel ebaselge, millise otsuseni ta jõuab, kuid tundub, et ta kuulab.“