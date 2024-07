„Koht oli jõhkralt lagastatud!“ RMK metsaonnide ja -majade kurb saatus: põletatakse maha ja kasutatakse peopaikadena

„Eks tasuta asjadega ongi nii, jõuad kohale ja onn on koristamata või siis pole neis kohti,“ nendib matkajuht ja HikingEstonia tegevjuht Andrus Aus.

Aus on RMK radadel läbinud tuhandeid kilomeetreid. Kuigi saab matkata ka ilma ööbimiseta ja ainult päikeseliste ilmadega, on temal siiski tekkinud vajadus jääda vahepeal ööseks metsa või leida kehva ilma eest peavari mõnes hubasemas paigas kui lageda taeva all.