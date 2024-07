Kristen Michal: ministrite portfellid jagame ära reede hommikuks

Kristina Kallas rääkis Delfile, et tema sõnul on plaan anda õpetajatele, kellel on käes B1-tase, ning kes pidevalt õpivad eesti keelt ja on tegelikult võimelised lähiajal B2-taseme saavutama, üheaastane töövõtuleping. Siiski on kritiseeritud varasemalt seda, et meie koolides töötab liiga palju vastava hariduseta õpetajaid.