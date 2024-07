Koroonaviirusega nakatunute arv kasvab, kanda on kinnitanud uus tüvi

Terviseameti koroonaandmestikust selgub, et viimase kuu jooksul on Tallinnas nakatunud koroonaviirusega u 350 inimest. Teistes piirkondades on nakatunuid vähem, näiteks Tartus on 133, Narvas 48 ja Pärnus 33 nakatunut.

Terviseameti gripikeskuse peaspetsialisti Julia Gelleri sõnul on viimase viie kuni seitsme nädala jooksul haigestunute arv natuke kasvanud. Gelleri sõnul võib seda seostada sellega, et on suvine periood ja inimesed suhtlevad, liiguvad ja reisivad rohkem.

Gelleri sõnul on Eestis aasta algusest saati aina laiemalt kanda kinnitanud uus koroonaviiruse tüvi JN.1, mis on laialt levinud ka mujal Euroopas. „Nii palju kui on näha, siis need praegu levivad tüved ei ole haiguskulu mõttes raskemad, nad ei põhjusta raskemaid haigusi võrreldes eelmiste tüvedega,“ sõnas Geller.

„Hetkel pole haiglates koroonahaigeid, seega midagi hullu ei ole,“ ütles Geller. Tema sõnul jälgib terviseamet seda, kui järsult haigestunute arv suureneb, kui palju on haigestunute seas riskirühma kuuluvaid inimesi ning kui tõsine võiks olla oht tervishoiusüsteemile. Kui haigestunuid on palju, siis on suur tõenäosus, et vanemaealised, kes kuuluvad riskirühma, satuvad haiglasse, ja siis võib haiglatel tekkida raskusi. Praegu seda ohtu ei ole.

„Kui me räägime lihtsalt viiruse loogikast, siis tavaliselt valivad viirused ühe kahest arenguteest. Nad kas muutuvad ohtlikumaks ja vähem levivaks või siis vähem ohtlikuks ja rohkem levivaks,“ sõnas Geller. Tema sõnul on koroonaviirus oma arengus valinud suuna, kus see muutub kergemini levivaks ja leebema haiguskuluga viiruseks.

Südameapteegi esindaja Enel Kolgi sõnul on viimase kahe nädala jooksul sagenenud külmetusnähtudega haigused. Tema sõnul otsitakse leevendust kurguvalule, nohule, köhale ning palavikule ja valule. Kolgi sõnul on Eesti inimesed vastutustundlikud ning haigusnähtude ilmnedes ja COVID-19 või gripi kahtluse korral testitakse nii end kui ka pereliikmeid.