Sigade Aafrika katk levib jõudsalt, haigust on tuvastatud kolmes maakonnas

Põllumajandus- ja Toiduameti loometervise ja -heaoluosakonna juhtivspetsialist Anne-Ly Veetamme sõnul on olukord murettekitav. „Viimase kahe nädala jooksul on Eestis sigade Aafrika katk diagnoositud viiel surnuna leitud metsseal. Põlvamaal ja Valgamaal – mõlemas kahel metsseal ning ühel Võrumaal. Põlvamaal leiti korraga surnuna 18 metssiga, SAKi diagnoosimiseks võeti proovid kahelt metssealt, mis osutusid SAK positiivseteks,“ kirjeldas Veetamm. Kokku on sel aastal juuli keskpaigaks SAK diagnoositud 13 metsseal.